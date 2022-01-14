FETÖ´nün bölge talebe ve üniversite mesulü oldukları iddiasıyla 2 öğretmene gözaltı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, FETÖ/PDY´nin bölge talebe ve üniversite mesulü olduğu iddiasıyla halen görevde olan 2 öğretmen gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY´ye üye olan ve örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak faaliyet yürüten şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Bölge talebe mesulü olduğu belirlenen öğretmen Ş.D. ile bölge üniversite mesulü olduğu saptanan öğretmen M.D. evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ş.D.'nin sorgusu sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-01-14 17:17:39
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