Balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı Karbonmonoksit gazı karı kocanın sonu oldu

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Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Atmaca Sokak'ta meydana gelen olayda İmran E. (60) ve Mehmet E.'den (64) bir süredir haber alamayan komşuları, balkondan kapıyı kırarak ikamete girdi. İmran ve Mehmet E.'yi yerde hareketsiz gören komşuları durumu yetkililere bildirdi. Alınan ihbarın ardından ikamete gelen sağlık ekipleri, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, çiftin cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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