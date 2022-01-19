Darp edilen doktor konuştu Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay: 'Bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darp edilen doktor konuştu Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay: 'Bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır'

İHA

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilaç yazdırmak için gelen hasta tarafından darp edilen doktor, yaşadıklarını anlattı.

Darp edilen doktor konuştu Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay: 'Bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır'

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ilaç yazdırmak için gelen hasta tarafından darp edilen doktor, yaşadıklarını anlattı.
Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Akçay, hastanede yaptığı açıklamada, ''Dün poliklinikte yoğun olarak hasta muayene ettim. Saat 14.30'da randevusu olan bir hasta saat 10.00'dan itibaren aradan girmek için sürekli taciz etti. Hastaya beklemesini ve gelmeyen hasta olursa yardımcı olacağını söyledim. Bunun üzerine hasta 'bir dakikalık iş yapacaksınız, 10 dakika konuşuyorsunuz' şeklinde cevap verdi. Biz de kendisine 'bu iş o kadar kolay değil, hastayı dinlememiz ve ona vakit ayırmamız gerektiğini' söyledik. Hasta daha sonra gitti. Saat 15.00 sularında sekreter de lavabodayken, ben de lavabodan dönüşte odada tek başımayken arkamdan içeri girdi. Sonra girmek isteyen bir başka hasta yakınını da dışarı çıkarınca ben olayın normal boyutun dışına çıkacağını anladığım için kendimi biraz geri çektim. Bu sırada bana bir yumruk attı. Ben refleks olarak kolumu kaldırınca koluma çarptı. Daha sonra kişi öfkesini yenemeyip bilgisayarıma yumruk attı. Bilgisayar kırıldı, daha sonra bilgisayarı üzerime attı. O sırada dışarıda sesi duyan vatandaşlar geldi diğer eşyalara da zarar verip kaçtı. Bu sırada beyaz kod verdik. güvenlik görevlisi arkadaşlar vatandaşı yakaladı. Çok talihsiz bir olay oldu. bu kadar yoğunluğun içerisinde, sıra bekleyen birçok hastamız da mağduriyet yaşadı''

"Beyaz kod verdim, şikayetçi oldum"
Akçay, ''Daha sonra darp raporu olarak ifademizi verdik. olaydan sonra idareyle görüşüp yeni bir bilgisayar temin edip hasta bakmaya devam edelim diye çok yoğun bir çalışma süreci içinde insanların bu tarz şiddet eğilimleri dolayısıyla şevkimiz kırılmaktadır. Türkiye'nin birçok yerinden de bu tarz şiddet olaylarını duyuyoruz. Umarım tekrar yaşanmaz. Yasal süreç başlatıldı. takipçi olacağız. İl sağlık müdürlüğümüz avukatlarla birlikte bu süreci takip edecekler'' diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
YEREL HABERLER Husumetlisi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tüfekle vurulmuş halde erkek cesedi bulundu
Niğde Belediye Özdemir’den Ankara’da kritik temaslar
YEREL HABERLER Niğde Belediye Özdemir’den Ankara’da kritik temaslar
Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli ...
Niğde Valisi Şimşek: "Kapanan 67 köy yolunu açma çalışması devam ediyor"
YEREL HABERLER Niğde Valisi Şimşek: "Kapanan 67 köy yolunu açma ...
Sobadan zehirlenen çift, öldü
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen çift, öldü
Balkondan giren komşuları acı manzarayla karşılaştı Karbonmonoksit gazı karı kocanın sonu oldu
YEREL HABERLER Balkondan giren komşuları acı manzarayla ...
Niğde´de eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Niğde´de eğitime kar engeli
Niğde´de doktora yumrukla saldırı iddiası
YEREL HABERLER Niğde´de doktora yumrukla saldırı iddiası
Niğde’de okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Niğde’de okullar tatil edildi
Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Tır devrildi, yol trafiğe kapatıldı
Hastadan doktora yumruklu saldırı
YEREL HABERLER Hastadan doktora yumruklu saldırı
Niğde'de 50 tane yasaklı köpek ırkı bakıma alındı
YEREL HABERLER Niğde'de 50 tane yasaklı köpek ırkı bakıma alındı
Sobadan zehirlenen üniversiteli Neslihan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen üniversiteli Neslihan, son ...
Sobadan zehirlenen üniversiteli Neslihan, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen üniversiteli Neslihan, son ...
KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi
YEREL HABERLER KOM ekipleri kaçak telefon ve saat ele geçirdi
Niğde Belediyesi Ekmek Fırını hizmete girecek
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi Ekmek Fırını hizmete girecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.