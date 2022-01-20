Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. ve öğretim üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-01-19 23:28:46



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