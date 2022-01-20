Televizyonu çalınan Dilber Kömürcü: ‘‘6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu’’

Niğde’de bir eve giren hırsızlar, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları çalarak kayıplara karıştı.



Soyulan evin sahibi 53 yaşındaki Dilber Kömürcü de, ‘‘6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu’’ diyerek gözyaşlarını tutamadı. 18 Ocak Salı günü annesinin evine giden Dilber Kömürcü (53), ertesi gün Esenbey Mahallesi Yurt Sokak’taki evine döndüğünde içeriyi dağınık buldu. Kömürcü’nün haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kömürcü, evinde yaptığı açıklamada evde televizyon, halı ve kilimi olmadığını fark edince durumu polise bildirdiğini söyledi.



Ekiplerin, hırsızları yakalamak için çalışma başlattığını belirten Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş, telefonlarını şarj etmiş. Dışarıdan görünmesin diye de tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde evim taban katta olduğu için güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evden televizyonu, hızar ve ilaçlama makinesini, halı, kanepe örtüleri, yiyecek, kap kacak, bir şeyler almışlar. Para eden malzemeleri almışlar. 6 ay önce eşim vefat etti. Benim en yakın arkadaşım televizyonumdu" dedi.

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