Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

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Niğde'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgelerinde belirlenen alanlara, zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yürütüyor. Haftanın 3 günü devriye gezen ekipler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından temin edilen mamaları, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere bırakarak hayvanları besliyor.

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