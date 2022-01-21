Niğde Belediye Başkanı Özdemir: "Öğrenci ve velilerimizin heyecanını paylaşıyorum"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 20212022 eğitimöğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Pandemi sonrasında büyük bir heyecan ile başlanılan 20212022 eğitimöğretim yılının birinci dönemini tamamlayan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz yoğun bir dönemi geride bırakarak yarıyıl tatiline eriştiler. İki öğrencinin velisi olarak gözümüzün bebeği olan sevgili öğrencilerimizin ve değerli velilerimizin heyecanlarını yürekten paylaşıyorum. Hayat yolculuklarının daha başında olan evlatlarımız notları ne olursa olsun umutlarını, cesaretlerini, inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini diri tutarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeliler. Tatil süresince öğrencilerimizin kendilerini dinlendirecek, eğlendirecek ve bilgilendirecek aktivitelere yönelmeleri çok faydalı olacaktır. Şu gerçek unutulmamalıdır ki karne notları gençlerimizin sadece eğitimdeki başarısını değil genel olarak hepimizin bu konudaki çabalarının sonuçlarını göstermektedir. Öğrencilerimizin bugün alacağı karneler onların üzerinde psikolojik bir baskı oluşturmamalıdır. Bir eğitim öğretim dönemini daha geride bırakan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi kutluyor, sağlıklı ve güzel bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

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