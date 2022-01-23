Niğde Belediyesi kış çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı Niğde’de de sabahın erken saatleri ile birlikte etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı ile birlikte Niğde Belediyesi ekipleri de yol ve kaldırım temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye başladı.



Yoğun kar yağışı ve tipi ye karşı çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi ekiplerini yerinde inceleyen Başkan Özdemir yaptığı açıklamada, uzun süredir hasretle beklenilen kar yağışına kavuşmanın sevincini yaşarken vatandaşların da mağdur olmaması için aralıksız çalıştıklarını belirtti.



Başkan Özdemir, “ Oldukça kurak geçen günlerin ardından yağışlı havaya kavuşmanın sevinci içerisindeyiz aynı zamanda vatandaşlarımızın da mağdur olmasına izin vermemek adına özellikle ana yollar ve kaldırımlar başta olmak üzere kar temizleme ve küreme çalışmalarımız 24 saat esasına göre devam ediyor. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve işçi kardeşlerimizle birlikte alandayız. Vatandaşlarımızdan da küçük bir ricamız var, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları, çıkmaları durumunda da kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerçekten çok önemlidir. Son olarak sokak hayvanlarımızı da belediye olarak unutmuyor, soğuk kış günlerinde onları kaderlerine terk etmiyoruz. Yoğun olarak bulundukları noktalara mama bırakıyor sürekli takip ediyoruz vatandaşlarımızın da bu konu da duyarlı davranmalarını istirham ederim” dedi.



Çalışmaları incelemeye devam eden Başkan Özdemir, kaldırımları temizleyen çalışma arkadaşlarına sıcak çay ikram ederek bir süre sohbet etti ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



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