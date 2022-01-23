Niğde’de engelli ve hamile çalışanlara 5 gün idari izin verildi

Niğde'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele 5 gün idari izin verildiği bildirildi.



Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının yeni haftada da devam edeceği belirtildi. Bu nedenle tedbirler alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli çalışanlar 2428 Ocak arasında idari izinli sayılacak" denildi.

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