Niğde’de 9 milyon adet makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine AdanaNiğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin adet makaron bulundu. Kamyonda bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

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