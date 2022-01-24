Kamyonda, 9 milyon 350 bin makron ele geçirildi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de bir kamyonda gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu'nda bir kamyonu durdurdu. Kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 350 bin makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-01-24 11:56:01



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