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Evine hırsız giren kadına MHP İl Başkanlığı´ndan televizyon

DHA

Evine hırsız giren kadına MHP İl Başkanlığı´ndan televizyon


Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de evine giren hırsızlar tarafından televizyonu ve bazı eşyaları çalınan Dilber Kömürcü´ye (53) MHP İl Başkanlığı tarafından televizyon hediye edildi.
Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Dilber Kömürcü, 18 Ocak'ta annesine gitti. Bir gün sonra geri dönen Kömürcü, kapıyı açtığında evine hırsız girdiğini gördü. Odaları dağınık halde bulan Kömürcü, polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Şüphelilerin oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı, kilim gibi eşyaları alıp evden ayrıldıkları belirlendi. Kömürcü, "Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.
Durumu öğrenen MHP İl Başkanı Cumali İnce ve parti üyeleri, satın aldıkları yeni televizyonla Kömürcü´nün evine gitti. Kömürcü´ye televizyonu hediye eden İnce "Televizyonun çalındığını öğrenince parti olarak yardım etmek istedik. Dilber Ablamıza televizyon aldık. Bir daha hırsız girmemesi için balkon demirlerini yaptıracağız. Neye ihtiyacı varsa bundan sonra da yardımcı olacağız" dedi. Kömürcü ise İnce´ye teşekkür etti.  DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-01-24 18:35:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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