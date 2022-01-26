Niğde'deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

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Niğde'de tırın minibüse arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, F.K. (41) yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı tır, NiğdeAnkara Otoyolu güney çıkışında aynı yönde seyreden 51 ABN 608 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Beyaz Etfal (46), Mert Etfal (11), ve Ahmet Bircan (11) olay yerinde hayatını kaybederken, minibüste bulunan Y.E. (59), C.B. (37), A.D. (22) ve Y.E.E. (12) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri ise kaza yerindeki savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tır sürücüsü F.K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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