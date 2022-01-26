

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Ankara Niğde Otoyolu´nda TIR´ın minibüse arkadan çarptığı kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin minibüsteki Beyaz Efdal (46), Mert Efdal (11) ve Ahmet Bircan (11) olduğu belirtildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ise minibüs sürücüsü Yunus Efdal (59) ile Civan Bircan (37), Arzu Doğanay (22) ve Yunus Emre Efdal (12) olduğu bildirildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Merkez Ali KADI

2022-01-26 17:55:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.