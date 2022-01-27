Niğde Belediyesi çağrı merkezi hizmete başladı

Yaptığı çalışmalarda ve hizmetlerde halkın memnuniyetini her zaman ön planda tutan Niğde Belediyesi vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek için ‘Çağrı Merkezi’ hattını oluşturdu. Hizmet kalitesini arttırmak ve vatandaşların taleplerine anında çözüm üretip, tekrar geri dönüş sağlanması adına Niğde Belediyesi 444 51 01 hatlı çağrı merkezi vatandaşlara hizmet vermeye başladı.



7/24 hizmet esasına dayalı olarak faaliyet gösteren merkeze, Niğde Belediyesi’nin “444 51 01” no”lu çağrı numarasından ulaşılabilecek. Çağrı Merkezi'nin hizmet kalitesini daha da artıracağını ve buradan her türlü bilgiye erişimin sağlanabileceğini söyleyen Başkan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Belediyemizin, uzaktan erişim yoluyla vatandaşlarla ilk temas noktası olan, halkla ilişkiler faaliyetlerinin en etkin yürütüldüğü Çağrı Merkezimiz, yenilenen binamızda hizmet vermeye başladı. Mesai saatleri boyunca kesintisiz hizmet sağlayan çağrı merkezimizde vatandaşlarımızın talepleri kayıt altına alınarak, ilgili birim sorumluları ile talep sahipleri arasında koordinasyon sağlanacak. Vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetlerini iletebileceği Çağrı Merkezimizde, talepleri alınarak, sorunlarının çözümü konusunda çalışmalar gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimiz belediyemize iletmek istedikleri konuları 444 51 01 no’lu hat üzerinden bizlere ulaştırabilecek. Vatandaşlarımız Çağrı Merkezimizi arayarak; Talep ve şikâyetlerinizi bırakabilecek, daha önce yapmış oldukları başvurularını sorgulayabilecekler. Borç bilgilerini öğrenip, Belediye hizmetlerine ilişkin bilgi edinebilecekler. Sosyal ve kültürel aktivite başvurularında bulunup, santral hizmetinden yararlanabilecekler. Çağrı merkezimiz memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.