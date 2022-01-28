En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde'de caddede koşan yavru ceylan görenleri şaşırttı.

Merkez Kayardı Bağlarında arabasıyla seyreden bir kişi, cadde ortasında koşan yavru ceylanı görünce şaşkınlık yaşadı. Sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, bir süre yolda koşan yavru ceylan daha sonra gözden kayboldu. Ceylanı bir iş adamının bahçe evinde izin alarak beslediği ve bahçeden kaçtığı belirtildi.

Ayrıca, ekipler tarafından yakalanan ceylanın sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.