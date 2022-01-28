

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE Otoyolu'nda kullandığı TIR ile minibüse çarpıp aynı aileden 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan Ferman Kaya, tutuklandı.

Kaza, 26 Ocak günü saat 14.00 sıralarında AnkaraNiğde Otoyolu'nun Niğde gişeleri yakınlarında meydana geldi. Ferman Kaya yönetimindeki 33 BNP 75 plakalı TIR, aynı yöne giden Yunus Efdal (59) yönetimindeki 51 ABN 608 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 7 kişiden Beyaz Efdal (46), oğlu Mert Efdal (11) ve torunu Ahmet Bircan'ın (11) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan minibüs sürücüsü Yunus Efdal, Cevat Bircan (37), Seda Bircan (22) ve Yunus Emre Efdal (12) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Beyaz Efdal ile oğlu Mert Efdal Adana'da, torunu Ahmet Bircan ise Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Efdal ailesinin Adana'ya akraba ziyaretine geldiği, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü Ferman Kaya işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-01-28 13:27:13



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