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Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde tam kapasite hizmet

DHA

Niğde'deki Ketençimen Kayak Merkezi'nde tam kapasite hizmet


Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE Valiliği'nce yaptırılan ve bu sezon tam kapasiteyle işletilmeye başlanan Ketençimen Kayak Merkezi, kayakseverlerin uğrak noktası oldu.
Niğde Valiliği İl Özel İdaresi'nce geçen yıl yaptırılan ve işletilen Ketençimen Kayak Merkezi'nde sosyal tesis, bungalov evler, kameriyeler ve yürüyen bant yer alıyor. Kızak, kar motosikleti ve çocuklar için kar treni ile gezintisi gibi aktiviteler, gelenlerin ilgisini görüyor.
Tesis Müdürü Uğur Öneş, hafta sonları Mersin, Adana ve çevre illerden talep gördüklerini söyledi. Kayak merkezinin bu sezon tam kapasiteyle çalışmaya başladığını dile getiren Öneş "Bu yıl yoğun talep var. Niğde için de güzel bir aktivite merkezi oldu. Böyle bir tesisin hizmet vermesi bizim için bir onur verici. Burası 3-4 yıl sonra parmakla gösterilebilecek bir yer olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI
2022-01-30 15:06:33

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