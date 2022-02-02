Niğde’de ekmeğe zam

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Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Fırıncılar Odası'nın talebi doğrultusunda ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yaptı.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası tarafından yeni ekmek fiyat tarifesi fırıncılara dağıtıldı. Zamlı tarifede 220 gram ekmek 2 lira 50 kuruş oldu. Niğde Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, yeni fiyatlarla satışın bugün başladığını ifade etti.

Başkan Yenel, "200 gram ekmek Niğde’de 2 TL’ye satıyorduk. Ancak maliyetlerin yükselmesi sebebiyle gramı da yükselterek 220 gram ekmeği bugünden itibaren 2 lira 50 kuruştan satmaya başlayacağız" dedi.

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