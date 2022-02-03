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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemiyi fırsata çeviren kadın kendi tesisini kurdu

İHA

Pandemiyi fırsata çeviren kadın kendi tesisini kurdu

Niğde’de Pandemide kullanat ürünlerin rağbet görmesini fırsat bilerek karton bardak tesisi kurdu.
Kadın girişimci Figen Şark, KOSGEB’ten aldığı destekle kurduğu karton bardak tesisinde üretime başladı. Günlük 2 makine ile 60 bin bardak üretimi yaptığını ifade eden Şark, Niğde’nin yanı sıra çevre illere de satışı yapıyor.
Tesis kurma sürecini anlatan Şark, ‘‘Yıllardır kendime ait iş yeri kurmak istiyordum. Hangi alanda bir iş yapabilirim diye düşünürken pandemi bana ışık tuttu. Tek kullanımlık ürünlere çok fazla rağbet olduğunu gördüm ve karton bardak tüketiminin çok olduğunu gördüm ve bu konuda araştırmaya başladım. İlk önce karton bardak üretimi için KOSGEB’in kadın girişimcilere destek olduğunu öğrendim. Girişimcilik belgesi aldım. Daha sonra ham maddeyi, makineyi nereden temin edebilirim diye araştırma yaptım ve 2 tane makine aldım’’ dedi.
Girişimci kadınların cesaretli olması gerektiğini vurgulayan Şark, ‘‘Tek bir makinede saatte 3 bin bardak üretim yapıyorum. 10 saatte ise 30 bin bardak üretimi yapılıyor, iki makine ile birlikte 60 bin bardak üretimi yapabiliyoruz. Genellikle Niğde’de satıyorum ama çevre illerden de sipariş gelmeye başladı. 2 makineyle yetişmiyor ama elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Girişimci kadın olarak kadınlarımız cesaretli olsunlar ve yetiştirdiğimiz çocuklarda cesaretli olurlar. İş yerimde kadın olarak titiziz, steril bir ortamda üretim yapıyoruz.’’

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