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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

İHA

Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88. yıl dönümü kutlandı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Niğde'ye gelişinin 88'nci yıl dönümü kentte düzenlenen törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Niğde Vali Vekili Adnan Özdamar, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve kent protokolü katıldı. Törende; valilik ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Belediye Başkan Emrah Özdemir konuşma yaptı. Özdemir konuşmasında; “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimize teşriflerinin 88. yıldönümünde minnet ve şükranlarımızı sunmak üzere manevi huzurunda toplandık. Atamızın 88 yıl önce ilimizi şereflendirdiğinde sarf ettiği 'Benim Niğde’ye olan alakam büyüktür ve Niğdelileri her zaman çok sevmişimdir' sözlerini bir kez daha hatırlıyor ve ne mutlu bizlere diyoruz ki Niğdeliler olarak böyle şerefle yad ettiğimiz bir hatıraya bir onur gününe sahibiz. Kadim medeniyetimizin mirası cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak muhasır medeniyetleri seviyesinin üzerine çıkarmak için çalışacağız. Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda bizler çalışıyoruz. Ama birileri de bu ülkeyi karıştırmak için çalışmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atamıza yapılan bir saygısızlık oldu. Şiddetle kınıyoruz. Aziz hatırasına saygısızlık yaparken, asıl amaçları aslında bu ülkeyi karıştırmak, bizleri birbirimize düşürmek ama beceremeyecekler. Asla başaramayacaklar. Buna ne biz izin vereceğiz ne de bizden sonra gelecek olan Atatürk’ün ülkeye emanet ettiği bu genç nesil asla izin vermeyecek. Bizler şunun da farkındayız ki, Atatürkçülük sadece lafla, sözle olmuyor. Çalışarak oluyor. Bizler de çalışıyoruz. Atatürk’ün göstermiş olduğu hedefler doğrultusunda çalışıyoruz ve en kısa süre içerisinde o hedeflerin çok daha fazlasına da ulaşmış olacağız” dedi.
Konuşmaların ardından, Atatürk'ün Niğde'ye gelişi fotoğraflarından oluşan serginin açılışı yapıldı. Vali Vekili Özdamar ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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