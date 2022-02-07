Niğde'de tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 13 yaralı

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Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de, tarım işçilerinin taşındığı minibüs kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 13 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde-Kayseri yolu Gümüşler beldesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 ZC 485 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-02-07 14:38:29



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