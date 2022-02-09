Aladağlar'da yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, 2 bin 362'ye yükseldi. Yaban keçileri, ekipler tarafından görüntülendi.

Niğde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2021 yılı yaban keçisi sayımı tamamlandı. Bu yılki sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı 2 bin 362'ye yükseldi. Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda ise 368 yaban keçisiyle birlikte yapılan sayımlara göre kent genelinde toplam 2 bin 730 yaban keçisi bulunuyor.

DOĞAYA 30 TON YEM BIRAKILDI

Ekipler, yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kış döneminin yoğun geçtiği günlerde yemleme yapıyor. Ekipler, hayvanların beslenmesi için sene başından bu yana doğaya toplam 30 ton yem bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-02-09 13:22:54



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