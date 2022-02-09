Tır devrildi, sürücüsü hayatını kaybetti

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Niğde'de devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza AnkaraNiğde Otoyolu Alın gişeleri yakınlarında meydana gelen kazada, Recep Yağmur yönetimindeki 40 AAN 698 plakalı tır, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Recep Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaparken, talihsiz sürücünün cenazesi Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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