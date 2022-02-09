Niğde'de eğitime kar tatili (2)- Yeniden



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için yarın eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-02-09 20:03:55



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