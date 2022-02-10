Niğde´de 131 köy yolu ulaşıma kapandı



Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu kapandı.

Niğde'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı merkezde yaklaşık 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Vatandaşlar, araçlarında ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Kar yağışı nedeniyle 131 köy yolu ile NiğdeÇiftlik, ÇiftlikAltunhisar kara yollarında ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi'nde görev yapan 40 personel ve 30 iş makinesiyle kapanan yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-02-10 11:21:50



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