Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki

DHA

Niğde Anadolu'dan Adıyamanspor yöneticisine tepki


Niğde, (DHA) TFF 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu Sportif Direktörü Eser Eti, Adıyamanspor maçı ile ilgili konuştu.
Eser Eti rakiplerinin hükmen galibiyet isteğine karşılıık "TFF maçın ertelenme durumu olmadığını ve sahanın her şartta kardan arındırılmasını istemiştir. Çalışmalarımız devam etmekte olup, maç saatine kadar zeminin uygun hale getirilmesi planlanmaktadır. Rakibimizin sahanın zarar görmüş sadece küçük bir bölümünden görüntü paylaşıp algı yaratmaya çalışmasına anlam veremiyoruz. Maç günü gerekli kurullar sahayı inceleyip uygun kararı verecektir" dedi. 
Adıyamanspor Sportif Direktörü'nün maçın kendileri lehine hükmen galibiyet ile sonuçlandırılması gerektiği ile ilgili demeçlerinin spekülasyondan ibaret olduğunu belirten Eser Eti, "Niğde Anadolu bütün yükümlülüklerini yerine getirmiştir ve öyle bir spekülasyona maruz kalmamız aslında başka sebeplerden kaynaklanıyor yine de Adıyamanspor Sportif Direktörü'nün açıklamalarından maçı oynamak istemediklerini anlıyorum. Oynamak istemiyorlar ise sahaya çıkmasınlar ancak biz hazırız, sahanın da hazır olmasını yetkililerden bekliyoruz. Niğde'de 1 haftadır yoğun kar yağışı 50 cm'yi buldu. İlimizde okullar 2 gün tatil edildi, sosyal hayat olumsuz etkilenmiştir. Kulübümüz ilk yağış itibarıyla Niğde Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte yoğun çalışmaya başladı. Mevcut durum TFF Kayseri Bölge Müdürlüğü'ne ve TFF Maç Planlama ile sürekli ve görsel olarak paylaşılmıştır" şeklinde konuştu. DHADHA-Spor Türkiye-Niğde DHA
2022-02-12 15:21:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Niğde Tarım Konseyi ilk toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Niğde Tarım Konseyi ilk toplantısı yapıldı
Niğde´de eğitime kar tatili
YEREL HABERLER Niğde´de eğitime kar tatili
Niğde’de okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Niğde’de okullar tatil edildi
Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan ...
Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Evde yangın çıktı, 6'sı Suriyeli 8 kişi dumandan ...
Niğde Belediyesi kar ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi kar ekipleri teyakkuzda
Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Niğde'de ev yangını; 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Niğde´de 131 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Niğde´de 131 köy yolu ulaşıma kapandı
Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte 131 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Niğde'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kentte ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.