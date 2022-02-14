Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Niğde’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişinin ikametlerine operasyon yapıldı. Operasyonda 59,04 gram ağırlığında metamfetamin, 3,58 gram ağırlığında esrar, 0,58 gram ağırlığında sentetik bonzai, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3’ü tutuklanırken diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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