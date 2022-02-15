Koyun hırsızları tutuklandı

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda çalındığı bildirilen 22 küçükbaşı bulurken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü 22 koyunun çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 22 adet küçükbaş hayvanı metruk bir bağ evinde bularak sahibine teslim etti. Hırsızlık şüphelisi 4 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Z.D. ve Y.D. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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