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Niğde’de otomobil orta refüje çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

İHA

Niğde'de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Niğde’de otomobil orta refüje çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Niğde’de bir otomobilin orta refüje çarpması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Bor yolu üzerinde meydana geldi. Durmuş A. (20) yönetimindeki 06 VDU 16 plakalı otomobil, iddiaya göre, orta refüje çıktı elektrik direğine çarptıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücü Durmuş A. ile yanında yolcu olarak bulunan Gülben G. (19) yaralandı. Olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Gülben G.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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