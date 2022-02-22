Havalandırmada sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Putin, Donetsk ve Luhansk'tan ne istiyor?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Niğde’de apartmanın havalandırma borusunda 2 gündür mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Şah Süleyman Mahallesi Uygur Sokakta bulunan bir Apartmanı’nın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedinin sesini duyan çocuklar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri; yavru kediyi mahsur kaldığı havalandırma borusundan kurtardı.

Görevliler, sağlık durumu iyi olan kediye mama ve su verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.