Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

İHA

Niğde'de parkinson hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmada zorluk çeken 29 yaşındaki kadın, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu alanda ilk kez gerçekleştirilen tedavi ile sağlığına kavuştu.

Parkinson hastası kadın, hastanede ilk defa yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Niğde’de parkinson hastalığı nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanmada zorluk çeken 29 yaşındaki kadın, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu alanda ilk kez gerçekleştirilen tedavi ile sağlığına kavuştu.
Noroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilek İşcan, hastaya Niğde’de ilk kez uygulanan apomorfini tedavisi uyguladıklarını ve hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Cihaz destekli tedavilerin çok yeni tedaviler olduğunu büyükşehirler ve büyük tıp fakültelerinde uygulandığını anlatan İşcan, “ Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişimini sağlayan dopamin adlı maddenin azalmasıyla ortaya çıkar. Genelde orta, ileri yaşta görülen hareketlerde yavaşlama, titreme, uyku bozuklukları, koku duyusu kaybı, kabızlık ve ağrılarla seyreden bir hastalıktır. Hareketlerde yavaşlama, titreme genellikle vücudun bir tarafında daha şiddetlidir. Tanı için spesifik bir test yoktur, muayene bulguları ve bu bulgulara neden olabilecek diğer hastalıkların ekartasyonu ile tanı konur. Parkinson ilerleyici bir hastalıktır ve zaman geçtikçe semptomlar şiddetlenir. Tanının ardından ilk yıllarda tedaviye yanıt iyiyken ilerleyen senelerde tedaviye yanıt azalır. Hastanın ağızdan aldığı ilaç sıklığı arttırılsa da bir sonraki ilaç dozu gelmeden ilacın etkinliği kalmayabilir ya da ilaçlar istemsiz hareketlere neden olabilir. Bu durumlarda hastalara önerebileceğimiz cihaz destekli tedaviler ve cerrahi tedaviler vardır. Bu tedaviler çeşitlidir. Cihaz destekli tedaviler çok çok yeni tedaviler olmasa da genellikle büyükşehirlerde büyük tıp fakültelerinde uygulanmaktadır. Bizler bu tedavilerden sadece biri olan apomorfini hastanemizde ilk kez uyguladık” dedi. İşcan tedavi süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Hastamız rutin kullandığı ilacını aldıktan 1 saat sonra hareketlerinin düzeldiğini ve etkinin ancak 2,5 saat devam ettiğini bir sonraki ilaç dozuna kadar hareketsiz, kapalı olduğunu ifade etmişti. İlaç sıklığının arttırılması başka bir merkezde denenmiş ama bu tedavi altında da istemsiz hareketlerinin kendini çok rahatsız ettiğini ifade etmişti. Hastanın küçük çocukları da vardı gece ağladıklarında onların yanına gitmekte de zorlandığını söylemişti. Hastaya tedaviyi uyguladığımızda birkaç dakika gibi çok kısa sürede hareketlerinin normale yakın döndüğünü gördük. Hasta sevincini de “Artık çocuklarım ağladığında her an onları kucağıma alabileceğim” diyerek bizlere iletti. Bu tedavi her Parkinson hastası için uygun bir tedavi değil. Her tedavi gibi bu tedavinin etkin olabilmesi için doğru hastayı seçmek önemli. Bu tedavi uygulanırken yine ağızdan tedavilere de devam edildiğini unutmamak gerekir. Ayrıca ne kadar yüz güldürücü sonuçlansa da bulantı, kusma, baş dönmesi, ilacın uygulandığı bölgelerde nodüller gibi yan etkileri de olabileceği unutulmamalıdır. Biz hastamıza şehir değiştirmeden, çocuklarından ayrı bir gece geçirmeden yaşadığı şehirde bu tedaviyi uygulayabildik. Bu tedaviden fayda göreceğini düşündüğümüz ve tedaviye uyum sağlayabilecek hastalarımıza bu uygulamayı yapmaya devam etmeyi planlıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patatesin parmak izi çıkarılıyor
YEREL HABERLER Patatesin parmak izi çıkarılıyor
Dünya Niğdeliler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Dünya Niğdeliler Günü etkinlikleri gerçekleştirildi
Niğde Belediyesi ekmek büfeleri hizmete alındı
YEREL HABERLER Niğde Belediyesi ekmek büfeleri hizmete alındı
Niğde Belediye Başkan yardımcılığına Melih Ayhan atandı
YEREL HABERLER Niğde Belediye Başkan yardımcılığına Melih Ayhan ...
AK Parti’den 28 Şubat açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti’den 28 Şubat açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.