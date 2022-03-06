Zabıtadan marketlere yağ denetimi

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından il genelindeki marketlerde sıvı yağların satışı ile ilgili gelen şikayetler doğrultusunda tezgah ve depolara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde marketlerin depolarında olup da, raflarında olmayan sıvı yağlara rastlanmadığı ifade edilirken, Zabıta Müdürlüğünden alınan bilgiye göre denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; " Zabıta ekiplerimiz yağ stokçuluğuna karşı denetimlerini sürdürüyorlar. Bugün ekiplerimiz marketlerde yağ stokçuluğuna karşı market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdiler ve yapılan bu denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yetkili mercilerin açıkladığı gibi yeterli ayçiçeyağı stokumuz var. Kimse kötü senaryolar yazıp durmasın" şeklinde konuştu.

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