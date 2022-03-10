Niğde’de okullar tatil edildi

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Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

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