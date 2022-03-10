Niğde´de eğitime kar engeli

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Ali KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE´de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın bir süreyle tatil edildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde beklenen yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Niğde genelinde eğim ve öğretime 11.03.2022 tarihinde (yarın) 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-03-10 23:01:15



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