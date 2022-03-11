Çaldıkları otomobili oto tamircisine satmışlar

Niğde’de JASAT ekipleri faili meçhul araç ve evden hırsızlık olaylarını çözdü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektiflerince (JASAT) Gümüşler Beldesi’nde çalınan araç ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları titiz çalışma sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldıkları aracı Kayseri’de bir oto tamircisine gayri resmi olarak sattıkları tespit edildi. Çalınan araç, JASAT ekipleri tarafından Niğde’de sahibine teslim edildi.

Öte yandan yapılan araştırmalarda şüphelilerin 3 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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