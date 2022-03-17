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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan ‘3600 ek gösterge’ açıklaması

İHA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan ‘3600 ek gösterge’ açıklaması

MemurSen Genel Başkanı Ali Yalçın, ‘3600 ek gösterge’ konusunda açıklamalarda bulundu.
Yalçın, çeşitli ziyaretler için Niğde'de MemurSen İl Temsilciliğine geldi. Yalçın burada yaptığı açıklamada, önlerinde çok önemli gündemlerin olduğunu belirtti. 3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 3. toplantısının 10 Mayıs'ta gerçekleştirileceğini aktaran Yalçın, "Amacımız, ek göstergelerin adaletli ve hakkaniyetli şekilde yeniden düzenlenmesi ve toplu sözleşmede aldığımız karar gereği ek göstergelerde hem 3600 ek gösterge diye kamuoyuna kurulan cümlenin hem de tüm ek gösterge sistematiğinin yeniden elden geçirilmesi, oradaki omurga bozuklarının düzeltilmesi, her kesimin memnun olabileceği bir çerçevenin üretilmesidir" dedi. Yalçın, ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de ek göstergeye tabi tutulması, emekli maaşları ve ikramiyelerde de bu anlamda iyileşmenin sağlanmasının temel hedefleri olduğunu vurgulayarak; bunun için ter akıtmaya devam ettiklerini dile getirdi.

“4688 sayılı yasayı 4 Nisan'da tartışmaya açıyoruz”
Toplu sözleşme yasası ve mevzuatının şuan memur sendikacılığını kaldırmadığını savunan Yalçın şunları söyledi:
"Onun için mevzuatın geliştirilmesine, uluslararası normlara yaklaştırılmasına ve en azından Türkiye'deki işçi sendikacılığı pratiğine uyumlaştırılmasına ihtiyaç var. Bunun için 4688 sayılı yasayı, toplu sözleşmenin 10'uncu yılında 4 Nisan'da tartışmaya açıyoruz. 6 başlıkta enine boyuna yoğun bir tartışma sürecek ve düzenleyeceğimiz kongre sonrası oluşan yol haritasıyla da 4688 sayılı yasayı değiştirmek için yoğun bir gündem oluşturacağız. İsteğimiz, beklentimiz 7. dönem toplu sözleşmeye kalmadan yasaların mutlaka ve mutlaka acil kısımlarına ilişkin adımların atılması ve genel çerçevenin uluslararası normlara uydurulmasıdır."

"Hükümetten bir an önce piyasa istikrarını sağlamasını ve düşük enflasyonun temin edilmesini bekliyoruz"
Toplam 802 kazanımın altında imzası olan bir konfederasyon olarak kazanım sayısını artırmak, kamuda genel memnuniyeti sağlamak istediklerini belirten Yalçın; "Ekonomik durum memurları bu anlamda zorluyor. Çünkü enflasyon rakamları, piyasadaki emtia fiyatları, yakıt fiyatları da şu an çalışan kesimi zorluyor. Onun için memurların aldığı zammın bir sonraki ay kaybolmaması açısından bir an önce çözüm üretilmeli, bir an önce piyasanın istikrarı sağlanmalı. Çünkü biz ne alırsak alalım istikrar sağlanmadığı zaman bir sonraki ay yine sıkıntılı bir zemin ortaya çıkıyor. Bu açıdan da memura yapılabilecek en iyi zam, düşük enflasyon ve piyasa istikrarının sağlanmasıdır. Hükümetten de bir an önce piyasa istikrarını sağlamasını ve düşük enflasyonun temin edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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