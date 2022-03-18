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Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı

İHA

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. Yıl dönümü kapsamında Niğde Şehitliğinde tören düzenlendi.
Düzenlenen törende, Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkan Vekili Ahmet Taciroğlu, NiğdeŞehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Yılmaz Şimşek şehitlik şeref defterini imzaladı. Programda ayrıca Kur'anı Kerim okunarak İl Müftüsü Osman Ayas tarafından dua edildi. Törene katılanlar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Vali Yılmaz Şimşek şeref defterine şunları yazdı; "Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü münasebetiyle manevi huzurunuzdayız. Sizleri bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Özgürce yaşadığımız vatan kıldığınız bu mukaddes toprakları, canınız pahasına bizlere emanet bıraktınız. Sizlerle ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Sizler milletimizin gönlünde en yüce yere sahipsiniz. Emanetinize kararlılıkla sahip çıkıyoruz.”

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