Niğde´de zincirleme kaza: 7 yaralı

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Ali KADI/NİĞDE,(DHA)-NİĞDE´de 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Niğde-Kayseri Karayolu'nda meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 3 otomobil, bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-03-21 07:01:43



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