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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

İHA

Tıp öğrencileri beyaz önlük giydi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören 212 öğrenci için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.
Törende konuşan Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, her mesleğin kutsal ancak doktorluğun biraz da özel bir meslek olduğunu ifade etti. Sağlığın insanlık için çok önemli bir değer olduğunu söyleyen Kılınç; "Sağlık, hiçbir şey ölçülemeyecek kadar kıymetli. Bu mesleğe talip oldunuz, bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Son iki yılda yaşadığımız salgınla mücadelede de bunu gördük. İnsanlar, serveti makamı ne olursa olsun, sıhhat elden gidince sizin şifalı ellerinize bakıyorlar. Bu da bir daha gösterdi ki yaptığınız iş çok kutsal ve önemli bir meslek" dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üner Kayabaş ise hekimliğe giden yolda çok çalışmanın, zorlu süreçlerden geçmenin ve çok fedakarlık yapmanın gerektiğini ifade etti.

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