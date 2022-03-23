Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı

Niğde’de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 1421 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerde yapılan aramalarda, 342 gram esrar, 208,68 gram bonzai, 21,31 gram eroin, 4,73 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Niğde’de Narko ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.