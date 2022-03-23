Niğde’de uyku sorunu olanlar için uyku merkezi hizmette

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Uyku Merkezi” hizmet vermeye devam ediyor.

Uyku Merkezi Sorumlu Hekimi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Koray Turhan, Uyku Merkezi hakkında bilgi verdi. Turhan, "Yaşam süresinin yaklaşık üçte birini oluşturan uyku, yeterli ve düzenli olmadığı takdirde birçok sağlık sorununu ortaya çıkarabiliyor. Kişide uyku bozuklukları, obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp krizi ve inme gibi çeşitli sağlık sorunları görülebiliyor. Uyku testi yani polisomnografi, uyku sırasında kişinin farkında olmadan horlama, uykuda nefes durması, uykuda periyodik bacak hareketleri, uykuda epilepsi, uykuda diş sıkma gibi birçok sorunun belirlenmesinde rol oynuyor. Bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin nöroloji, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları polikliniklerine MHRS üzerinden başvuru yaparak uyku merkezimize muayeneleri sağlanmaktadır. Uyku merkezimiz hastanemiz servisler binası dahiliye 1 servisi içerisinde halkımıza hizmet vermektedir”

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