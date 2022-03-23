Niğde Anadolu FK, Serikspor'a bileniyor

TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Niğde Anadolu FK, evinde oynayacağı Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da antrenmanı ziyaret ederek, Teknik Direktör Ceyhun Müderrisoğlu görüştü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampus Stadı'nda Teknik Direktör Ceyhun Müderrisoğlu yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile devam etti. Antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu, "8 maçtan sonra ilk defa kendi sahamızda oynayacağız. Bu yüzden tüm Niğdeli taraftarları futbol severleri maçımıza bekliyoruz. En iyi şekilde bu takımın başarısı için oyuncularım teknik ekip iyi niyetle mücadele edeceğiz. 30 yıldır Niğde böyle bir yağış almamış o yağışlarda federasyonumuz bize temizlememiz gerektiğini söyleyince buradaki çalışanlarımız Rektörümüz ve tüm çalışanlarımız seferber oldu. Biz normalde sahayı o şartlar altında temizlemek istemiyorduk. Ama federasyon bize dedi ki eğer temizlemezseniz ev sahibi takım sorumluluğunu yerine getirmediğini bildiririz ona göre rapor veririz. Normalde sahamızın o şekilde olmasını istemeyiz ama sahanın imkanları el vermediği için öyle bir görüntü oldu" ifadelerini kullandı.



Rektör Hasan Uslu'dan ziyaret

Öte yandan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, antrenmanı ziyaret ederek, futbolcular ve teknik heyet ile görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Rektör Uslu, "Bildiğiniz gibi Niğde Anadolu FK şuanda ikinci ligde bulunan Niğde’nin tek kulübü ve maçları üniversite sahamızda oynuyor. Bizde Niğde’mizin güzide takımına her konuda desteği veriyoruz. Yine bundan sonraki süreçte de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Son 8 haftamız 8 hafta da inşallah ligde kalmak için biz takımımızın en büyük destekçisiyiz. Şuanda da sahamızı görüyorsunuz gayet iyi hiçbir sorunumuz yok. İnşallah bundan sonra da maçlarımızı burada oynamaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

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