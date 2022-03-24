Bilal Erdoğan, Niğde´de söyleşiye katıldı

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ALİ KADI/NİĞDE, (DHA)TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Niğde´de 'Gençlik Buluşması' konulu söyleşiye katıldı.

TÜGVA İl Temsilciliği tarafından Niğde Şehit Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Gençlik Buluşması konulu söyleşi düzenlendi. Söyleşiye, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Bakanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İl Temsilcisi Burak Yaşar, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi, basına kapalı gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Niğde Ali KADI

2022-03-24 16:29:00



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