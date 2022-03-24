JASAT 5 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

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Niğde'de 5 faili meçhul hırsızlık olayı JASAT ekipleri tarafından aydınlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Gümüşler ve Aktaş beldelerinde meydana gelen 5 hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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