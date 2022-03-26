Tıp öğrencileri Niğde'de sağlık taraması yaptı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi TIP Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu ücretsiz olarak sağlık taraması gerçekleştirdi.

Merkez Şadırvan parkta açtıkları sağlık çadırında öğrenciler, vatandaşları genel sağlık taramasından geçirdi. Kan şekeri, tansiyon ölçümü gibi sağlık taramasının yapıldığı sağlık çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeryüzü Doktorları Topluluğu Başkanı Beyza Nur Aka yaptığı açıklamada, "Halkı genel sağlık taraması yapmak için sağlık çadırı kurduk. Kan şekeri, tansiyon ölçümü gibi sağlık taraması yapıyoruz. Bazen kan şekeri artıyor, tansiyon artıyor ama halkımız bunu fark etmiyor olabiliyor. Bizler de vatandaşlar yoldan geçerken bile bu hizmete ulaşsınlar diye böyle bir hizmet sunmak istedik” dedi.

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