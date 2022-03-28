TEM, üniversite öğrencilerini Çanakkale'ye götürdü

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Niğde İl Emniyet Müdürlüğü 'Tarihimiz19' projesi çerçevesinde, 25 üniversite öğrencisini Çanakkale ve Bursa'ya götürdü.

Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen 'Tarihimiz19' projesi çerçevesinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde öğrenim gören 25 kişi, Bursa ve Çanakkale'ye götürüldü. Niğde İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, öğrencileri üniversite kampüsünden yolcu etti.

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