Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Niğde'de polisin son bir haftada düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 2128 Mart tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda 14 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 4,78 gram esrar, 66,29 gram metamfetamin, 13,83 gram bonzai ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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