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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Niğde Elması Dünya Pazarında' eğitimi yapıldı

İHA

'Niğde Elması Dünya Pazarında' eğitimi yapıldı

Niğde Elma Üreticiler Birliği ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle “Niğde Elması Dünya Pazarında” eğitim programı gerçekleştirildi.
Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde’nin patates üretiminde birinci sıradan ikinciliğe gerilediğini, elma üretiminde ise üçüncü sıradan ikinci sıraya yükseldiğini söyledi. Elma üretiminin Niğde için büyük bir ekonomik değer olduğunu ifade eden Vali Şimşek, "Ancak biz bu değeri daha yeni yeni farkına varıyoruz. Özellikle yabancı firmaların ilimizde geniş bahçelerde elmacılık yapması ile birlikte yerel üreticilerde tabiri caizse uyandı ve elmacılık Niğde’de büyük bir gelişim gösterdi. Nitekim Niğde patatesi ile adından söz ettirirken artık elması ile söz ettirmeye başladı. Niğde patates üretiminde birincilikten ikinci sıraya düştü ama elma üretiminde de üçüncülükten ikinci sıraya çıktı. Buda demek oluyor ki artık Niğde patateste değil elma ile anılacak bir şehir olacaktır” dedi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da, "Türkiye de yaklaşık 550 bin ton elma üretimi Niğde de yapılıyor. Niğde yeni dikilmiş modern elma bakımından da birçok ile göre daha iyi durumdadır. Elma üretimi denildiğinde Türkiye de ikinci sıradadır ve yaklaşık yüzde 1215 civarında bir pay almaktadır. Türkiye de üretilen elmaların yaklaşık yüzde 610 arası ihraç edilirken Niğde de üretilen 550 bin ton elmanın yaklaşık 150200 bin tonu yani yaklaşık yüzde 3035’i ihracata gitmektedir. Niğdemizin üretimde ilk sıralarda olduğu elma şehrimiz için önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır” diye konuştu.
Niğde Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ise, " Niğde elmasını tescil ettirmek için Ahiler Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsamız müracaatta bulundular. Şuanda coğrafi işaret alma aşamasındayız. Cefakar üreticilerimizle birlikte zorlu şartlarda üretim yapıyoruz . soğuk mu vurdu, tolu mu vurdu, sıcak mı olacak, kurak mı olacak gibi bir çok sorun var. Bunları bir tanesi olduğunda o yıl yok yılı olabilmektedir. Dolayısıyla zor bir iş ile uğraşıyoruz ama meşakkatli olduğu kadar da zevkli bir iş yapıyoruz. İnşallah bütün üreticilerimiz için kazançlı bir yıl olur. Elma üreticileri birliğimizi kurduğumuzda bir faydamız olur mu diye çok düşündük faydalı olabilmek içinde birliğimizi kurduk ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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