'Atlı Kütüphane' ile kitap okumaya dikkat çektiler

Niğde’de 58. Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde öğrenciler atlı kütüphaneden kitap alarak Niğde Öğretmen Evinin Bahçesinde kitap okudu.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan ortak Atlı Kütüphane İl Kültür Müdürlüğünden yol çıkarak çarşıdan Niğde Öğretmenle evine kadar getirildi. Vatandaşlar tarafından caddelerde yoğun ilgi gören 'Atlı Kütüphane' daha sonra Öğretmen evinin bahçesinde bekleyen öğrenciler kütüphaneden kitap alarak, merdivenlerde kitap okuyarak, kitap okumaya dikkat çekti.

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Göncü, Atlı Kütüphanenin geçmişte yapılan bir eski kültürü olduğunu ve bu yüzden Kütüphaneler Haftasında böyle bir etkinlik yaparak unutulmaması gerektiğini söyledi. Müdür Alper Göncü, açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

‘‘58. Kütüphane Haftası” hepimize kutlu olsun. Bu hafta boyunca çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliğimiz de onlardan bir tanesi. Fakat ben bu “Gezici Kütüphane” fikrini bir yıldır düşünmekteydim. Gezici Kütüphane’nin başlangıcı 50'li yıllarda Ürgüplü Kütüphaneci Mustafa Güzelgöz tarafından eşeklerle sağlanmıştır. “Eşekli Kütüphaneci” olarak bilinirdi. Mustafa Güzelgöz Ürgüp ve civar köylerine eşek ve katırlarla kitap götürerek oradaki insanların aydınlanmasını sağladı. Bu projenin İlimize yansıması 1961 yılında zamanın Kütüphane Müdürü Abdulkadir Köylü beyefendinin teşvik ve gayretleriyle gerçekleşti. Abdulkadir Köylü zamanında 1012 gezici kütüphane arabası yaptırdı ve bunları memurlarla birlikte köylere gönderdi. Bu insanlara ben “Çağının Aydınlık İnsanları” ismini verdim. Daha önce kitabımda da belirttiğim gibi At kültürü kitabımda da bu bölümü yazdım. “Anadolu Aydınlanmasının Nal Sesleri” bölümünde bu konuyu anlattım. O yıllarda Anadolu Aydınlanmasıyla beraber köylere, tarlalara, mezralara kadar kitaplar ulaştı. okuma bilinci yerleşmiş oldu ve bir nesil aydınlık içinde oldu. Daha sonra gezici kütüphane 70'li yılların ortalarında motorize olup minibüsler şekline çevrildi. Bu projeyi belediyemizle ortak bir şekilde hayata geçirdik. Etkinlik sonrasında Gezici Kütüphane arabamız Kent Müzesinde sergilenecek. Gezici kütüphaneler köylere gidiyorlarmış ve 1 hafta mühlet veriliyormuş. İnsanlar, ortalama bir kitabı 1 haftada bitirebiliyorlarmış."

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